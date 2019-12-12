كراسنودار يخسر بثلاثية أمام خيتافي ويودع منافسات الدوري الأوروبي (فيديو)

ودع نادي كراسنودار الروسي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بخسارته اليوم الخميس، أمام مضيفه خيتافي الإسباني، بنتيجة 0-3، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وأحرز الفريق الإسباني ثلاثيته في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، عبر لياندرو كابريرا، وخورخي مولينا، وروبرت كيندي، في الدقائق 76، 78، و86 على الترتيب.

وأكمل الفريق الروسي الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه ألكسندر ماريتينوفيتش (الدقيقة 89).

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد كراسنودار عند النقطة التاسعة في المركز الثالث، ليودع منافسات مسابقة الدوري الأوروبي مبكرا، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ليرافق إلى الدور المقبل، المتصدر بازل السويسري (13 نقطة)، الذي تغلب اليوم أيضا، على ضيفه طرابزون سبور التركي (الرابع بنقطة واحدة)، بهدفين دون رد.

المصدر: RT