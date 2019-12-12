رئيس برشلونة يعلق على إمكانية تأجيل الكلاسيكو مجددا

أكد رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، اليوم الخميس، أن الكلاسيكو المؤجل أمام ريال مدريد سيقام في موعده الأربعاء المقبل، رغم دعوات للتظاهر من الحركة الانفصالية الكتالونية "تسونامي".

وقال بارتوميو أمام وسائل الإعلام إن "المباراة (المقررة الأربعاء في تمام الساعة 19.00 بتوقيت غرينيتش)، ستقام في موعدها. لن يتم تأجيلها مرة أخرى. إنها مسؤوليتنا جميعا لضمان إقامتها. نحن نمر بوقت معقد في كتالونيا، لكنه يسمح بممارسة كرة القدم".

Barcelona president Josep Maria Bartomeu confident that El Clasico will go on amid renewed fears of unrest around the fixture.



Read: https://t.co/JA9lY681pD — The Field (@thefield_in) December 12, 2019

وأضاف أنه "يتعين على أولئك الذين لديهم أشياء يطالبون بها، أن يفعلوا ذلك بسلام. ملعبنا فضاء تسود فيه حرية التعبير، وهذا ما كان عليه الحال دائما، وبهذا المعنى، نريد أن نبعث رسالة من الهدوء والحياة الطبيعية".

وأكد المسؤول الكتالوني أن "بإمكان الناس الحضور إلى الملعب مع العائلة والأصدقاء. آمل أن تسود الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين. يجب أن يكون الكلاسيكو احتفالا بالرياضة والمواطنة. يجب أن يسود الهدوء والسلم".

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية، على ملعب "كامب نو"، في 26 أكتوبر الماضي، لكن مجموعات كتالونية مؤيدة للانفصال، دعت إلى تظاهرة في برشلونة، في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة، احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت الحركة الانفصالية الكتالونية "تسونامي الديمقراطية" دعت الثلاثاء الماضي، إلى تجمع حاشد حول ملعب "كامب نو" في 18 ديسمبر الحالي في تمام الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينيتش)، قبل مباراة برشلونة وريال مدريد التي تدخل في إطار منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

ويتساوى البلوغرانا والميرينغي بعدد النقاط، ولكل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأول بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات