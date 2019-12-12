قناة رياضية عالمية تفقد حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا

فقدت شبكة "سكاي" الإعلامية، أمس الأربعاء، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، والتي عرضتها على مدى عشرين عاما مضت، لصالح منصتي "دازن" و"أمازون".

ولم تتمكن "سكاي" من مضاهاة عرضي المنصتين لنيل حقوق البث لمدة ثلاث سنوات في ألمانيا، بدءا من الموسم 2021-2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي"، كارستن شميت، لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه "بعد نحو 20 عاما من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لم نتمكن من الاتفاق على استمرار التعاون في إجراءات المناقصات التي انتهت للتو (أمس الأربعاء)".

واعتبر شميت أن لديهم "رؤية اقتصادية واضحة ومسؤولة لحقوق البث الرياضي، وغير مستعدين لتجاوز القيمة المرتفعة بالفعل التي تم تقييم هذه الحقوق بها".

ووفقا للصحيفة، فقد فازت منصة "دازن" بحقوق البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا بدءا من موسم 2021-2022، بما في ذلك المباراة النهائية، والتي ستتشاركها مع التلفزيون الرسمي في ألمانيا "زد دي إف"، فيما سيكون لمنصة "أمازون" الحق في بث مباراة واحدة يوم الثلاثاء من كل جولة.

المصدر: أ ف ب