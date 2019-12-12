"الفيفا" يحدد موعد قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، موعد قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

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وقال "الفيفا" عبر موقعه الرسمي، إن قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية التي تقام بنظام الدوري ذهابا وإيابا، ستسحب يوم 17 ديسمبر الجاري، على أن تنطلق التصفيات في مارس 2020، حيث ستتبارى المنتخبات العشرة ذهابا وإيابا حتى نوفمبر 2021، لتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى مونديال قطر، وينتقل صاحب المركز الخامس إلى الملحق القاري.

وستقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا صيف العام الماضي.

المصدر: "فيفا"