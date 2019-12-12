"الكاف" يعلن موعد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ستقام في الـ21 من يناير المقبل في القاهرة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي، أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا، بينها 14 تأهلت عن الدور التمهيدي، تنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل تصنيفا (في تصنيف الفيفا).

ولفت إلى أن التصفيات ستبدأ في مارس 2020 وتنتهي في أكتوبر 2021.

وأضاف أن المنتخبات الـ40 ستوزع على 10 مجموعات من أربعة منتخبات، وسيتحدد تصنيفها وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" في نهاية ديسمبر الحالي.

وتابع أن المنتخبات العشرة التي ستحتل صدارة المجموعات ستلتقي فيما بينها ذهابا وإيابا في نوفمبر 2021، ليتأهل منها خمسة منتخبات لمونديال قطر المقرر خلال الفترة بين الـ21 من نوفمبر والـ18 من ديسمبر 2022.

المصدر: وكالات