نجم المنتخب الجزائري يدخل تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدف عالمي (فيديو)

حصد النجم الجزائري، بغداد بونجاح، لاعب فريق السد القطري، جائزة أفضل لاعب في مباراة السد القطري أمام هينجين من كاليدونيا، في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2019 الأربعاء في الدوحة.

وتمكن بونجاح من قص شريط أهداف المسابقة، بعدما هز شباك الفريق الضيف، حينما سجل الهدف الأول للسد في الدقيقة 26، مانحا فريقه الأفضلية في النتيجة.

فيديو.. شاهد هدف تقدم #السد 1 - 0 على هينجين سبورت عن طريق بغداد بونجاح في افتتاح #كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/c0Tjg7QwEz — بوابة الشرق (@alsharq_portal) December 11, 2019

🏅 بغداد بونجاح تحصل على جائزة رجل المباراة في افتتاح مبياريات كأس العالم للأندية pic.twitter.com/1twevv2kCg — TeamDz (@TeamDzAr) December 11, 2019

وبعد الهدف بات بونجاح رابع لاعب جزائري ينجح في تسجيل هدف في بطولة كأس العالم للأندية بعد كل من موسى صايب، عبد المالك زياية، ويوسف بلايلي.

كما أن بونجاح، البالغ 28 عاما، يعتبر اللاعب العربي الرابع الذي يسجل في افتتاح كأس العالم للأندية، وذلك بعد كل من السعودي محمد نور، والعراقي عماد محمد، والمغربي محسن ياجور، على التوالي.

"كنا مسيطرين طولاً وعرضاً، حصلوا على فرصة واحدة سجلوا منها التعادل، لكننا رجعنا في المباراة وبقينا مركزين لتسجيل الهدف الثاني، فرغم تضييعنا أكثر من خمس فرص، تمكنا في الوقت بدل الضائع من قتل المباراة،"

مقابلة مع رجل مباراة #السد_هينجين_سبورت بغداد بونجاح#قطر2019@AlsaddSC — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 11, 2019

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وكان قد ضمن السد الفوز على هينجين 3-1 (الوقت الأصلي 1-1)، في افتتاح كأس العالم للأندية ليتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة، ويضرب موعدا مع مونتيري المكسيكي في يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات