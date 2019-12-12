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نجم المنتخب الجزائري يدخل تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدف عالمي (فيديو)

الرياضة

نجم المنتخب الجزائري يدخل تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدف عالمي (فيديو)
AFP KARIM JAAFAR
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حصد النجم الجزائري، بغداد بونجاح، لاعب فريق السد القطري، جائزة أفضل لاعب في مباراة السد القطري أمام هينجين من كاليدونيا، في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2019 الأربعاء في الدوحة.

وتمكن بونجاح من قص شريط أهداف المسابقة، بعدما هز شباك الفريق الضيف، حينما سجل الهدف الأول للسد في الدقيقة 26، مانحا فريقه الأفضلية في النتيجة.

وبعد الهدف بات بونجاح رابع لاعب جزائري ينجح في تسجيل هدف في بطولة كأس العالم للأندية بعد كل من موسى صايب، عبد المالك زياية، ويوسف بلايلي.

كما أن بونجاح، البالغ 28 عاما، يعتبر اللاعب العربي الرابع الذي يسجل في افتتاح كأس العالم للأندية، وذلك بعد كل من السعودي محمد نور، والعراقي عماد محمد، والمغربي محسن ياجور، على التوالي.

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وكان قد ضمن السد الفوز على هينجين 3-1 (الوقت الأصلي 1-1)، في افتتاح كأس العالم للأندية ليتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة، ويضرب موعدا مع مونتيري المكسيكي في يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات

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