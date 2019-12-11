تعرف على قائمة المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار اليوم الأربعاء على مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكمل نادي أتلتيكو مدريد عقد المتأهلين لثمن النهائي، بفوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر بـ16 نقطة.

وفيما يلي قائمة المتأهلين الـ16 لثمن النهائي

المجموعة الأولى

المركز الأول: باريس سان جيرمان

المركز الثاني: ريال مدريد

المجموعة الثانية

المركز الأول: بايرن ميونخ

المركز الثاني: توتنهام

المجموعة الثالثة

المركز الأول: مانشستر سيتي

المركز الثاني: أتلانتا

المجموعة الرابعة:

المركز الأول: يوفنتوس

المركز الثاني: أتلتيكو مدريد

المجموعة الخامسة

المركز الأول: ليفربول

المركز الثاني: نابولي

المجموعة السادسة

المركز الأول: برشلونة

المركز الثاني: بوروسيا دورتموند

المجموعة السابعة

المركز الأول: لايبزيغ

المركز الثاني: ليون

المجموعة الثامنة

المركز الأول: فالنسيا

المركز الثاني: تشيلسي

المصدر: RT