 
مباشر

السد القطري يبلغ ربع نهائي مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

السد القطري يبلغ ربع نهائي مونديال الأندية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvrv

بلغ السد القطري ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بفوزه الصعب على هينجين من كالدوينيا الجديدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت اليوم الأربعاء في قطر.

وتناوب على تسجيل ثلاثية السد، الجزائري بغداد بونجاح، وعبد الكريم حسن، وبيدرو ميجيل، في الدقائق 27 و 110 و115، فيما تكفل إيمي رويني بتسجيل هدف هينجين الوحيد في الدقيقة 46 .

وضرب السد بذلك، موعدا مع مونتيري المكسيكي في مباراة الدور ربع النهائي المقررة السبت المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها