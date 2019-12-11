السد القطري يبلغ ربع نهائي مونديال الأندية (فيديو)

بلغ السد القطري ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بفوزه الصعب على هينجين من كالدوينيا الجديدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت اليوم الأربعاء في قطر.

وتناوب على تسجيل ثلاثية السد، الجزائري بغداد بونجاح، وعبد الكريم حسن، وبيدرو ميجيل، في الدقائق 27 و 110 و115، فيما تكفل إيمي رويني بتسجيل هدف هينجين الوحيد في الدقيقة 46 .

كأس العالم للأندية | السد القطري 1 × 0 هينجين سبورت | قوووووووووووووول بغداد بونجاح HD

Via : ⁦@MnbrMadridpic.twitter.com/xb23wUSTjl — عز - @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

كأس العالم للأندية | السد القطري 1 × 1 هينجين سبورت | قوووووووووووووول التعادل HD

Via : ⁦@MnbrMadridpic.twitter.com/tbeSUQBiTA — عز - @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

كأس العالم للأندية | السد القطري 2 × 1 هينجين سبورت | قوووووووووووووول صااااااااروخ عبدالكريم حسن HD

Via : ⁦@MnbrMadridpic.twitter.com/lbBedcUyiO — عز - @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

كأس العالم للأندية | السد القطري 3 × 1 هينجين سبورت | قوووووووووووووول بيدرو HD

Via : ⁦@MnbrMadridpic.twitter.com/RVuvTiDdvq — عز - @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

وضرب السد بذلك، موعدا مع مونتيري المكسيكي في مباراة الدور ربع النهائي المقررة السبت المقبل.

المصدر: وكالات