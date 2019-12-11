شاهد.. كيف تحدى صلاح قوانين الفيزياء؟

حظي الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول في شباك سالزبورغ أمس الثلاثاء، باهتمام وسائل الإعلام الرياضية العالمية.

وتناولت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية هدف صلاح، وشرحته بطريقة فيزيائية، إذ شبهته بهدف النجم الهولندي المعتزل ماركو فان باستن في مرمى منتخب الاتحاد السوفياتي في نهائي يورو 1988.

ونشرت الصحيفة صورة توضح تموقع صلاح قبل تسجيله الهدف، حيث كان يبعد عن خط نهاية الملعب بنحو 4 أمتار، وعن القائم الأيسر لحارس مرمى نادي سالزبورغ بـ16 مترا تقريبا، وعن القائم الأيمن بنحو 23 مترا.

The physics behind Mohamed Salah’s wonder goal in Salzburg https://t.co/dcsKqUlTw2 How difficult was it? AS English does the trigonometry #ChampionLeague#Liverpoolpic.twitter.com/ZgoVpdPVoS — AS English (@English_AS) December 11, 2019

وبحسب الصحيفة، فإن زاوية التسديد المفتوحة لصلاح، حسابيا، كانت تبلغ 4.3 درجة.

وأوضحت أن السرعة التي كان يركض بها صلاح مع ضغط حارس سالزبورغ زادت من صعوبة التسجيل من هذه الزاوية الضيقة، وهو ما زاد من جمالية الهدف.

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وكان صلاح سجل الهدف الثاني في فوز فريقه على سالزبورغ بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات