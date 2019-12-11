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المقاتل الروسي إكرام أليسكيروف يترأس حدث "Brave" في السعودية

الرياضة

المقاتل الروسي إكرام أليسكيروف يترأس حدث
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يعتزم الاتحاد البحريني للفنون القتالية "Brave cf" إقامة الحدث الثالث والثلاثين له في 27 ديسمبر الجاري بمدينة جدة السعودية.

وسيشهد الحدث مشاركة محترفي الفنون القتالية المختلطة "MMA" من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم المقاتلون العرب.

وسيجمع النزال الرئيس بين الروسي إكرام أليسكيروف والسويدي دييغو غونزاليس.

المقاتل الروسي إكرام أليسكيروف يترأس حدث

ابن جمهورية داغستان (أليسكيروف)، أحرز خلال مسيرته 8 انتصارات، متغلبا في "Brave" على عدة مقاتلي قمة في الوزنين المتوسط وما دون المتوسط.

المقاتل الروسي إكرام أليسكيروف يترأس حدث

وجاءت هزيمة أليسكيروف الوحيدة بعد سلسلة من 5 انتصارات متتالية، على يد زميل غونزاليس في الفريق حمزة تشيمايف.

يذكر أن النادي السويدي يجمع تحت سقفه كذلك مقاتلي منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، ألكسندر غوستافسون، وجيمي مانوا، ورضا مدادي.

المصدر: RT

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