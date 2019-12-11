محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصورة ولوفرين يطالبه بالهدوء

نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر مختلف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر.

وظهر صلاح في الصورة وهو يؤدي رقصة باليه، وعلق عليها قائلا: "باليه على البساط"، وهو ما لقي ردود فعل واسعة من جانب متابعيه، وحتى من زميله في ليفربول، المدافع الكرواتي ديان لوفرين، الذي علق على الصورة في "إنستغرام" قائلا: "اليوم عطلة.. ارتاح من فضلك".

Ballet on Mat pic.twitter.com/DIVSMslhwH — Mohamed Salah (@MoSalah) December 11, 2019

ونشر صلاح هذه الصورة بعد أقل من 24 من قيادته لنادي ليفربول لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله الهدف الثاني في فوز "الريدز" على سالزبورغ 2-0 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم، ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفا مع النادي في دوري الأبطال.

المصدر: مواقع التواصل