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بالفيديو.. سواريز يواصل التهديف الاستعراضي بكعب جديد

الرياضة

بالفيديو.. سواريز يواصل التهديف الاستعراضي بكعب جديد
Gettyimages.ru
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نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني فيديو لهدف رائع بالكعب سجله نجمه الأوروغوياني لويس سواريز، خلال تدريبات النادي الكتالوني.

ويظهر الفيديو سواريز أثناء التدريبات يرتقي عاليا في الهواء ويسدد الكرة بكعب رجله اليمنى، ويودعها في الشباك بطريقة استعراضية رائعة.

وعلق النادي على الفيديو بالقول "سواريز فعلها مجددا".

يذكر أن سواريز سجل هدفا رائعا بالكعب في المباراة التي تغلب فيها فريقه على ضيفه ريال مايوركا 5-2 ضمن الجولة الـ16 من "الليغا" السبت الماضي.

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ونال هدف سواريز الرائع أمام مايوركا إعجاب عشاق كرة القدم حول العالم، وأجمعت الكثير من التعليقات على أنه سيكون مرشحا لجائزة بوشكاش المقدمة من "الفيفا" كل عام كأجمل هدف.

المصدر: sportbox

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