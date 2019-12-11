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شاهد.. متسابق يتحرش بمذيعة على الهواء أثناء تغطيتها لماراثون

الرياضة

شاهد.. متسابق يتحرش بمذيعة على الهواء أثناء تغطيتها لماراثون
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تحرش أحد المتسابقين بمذيعة كانت تغطي ماراثون في مدينة سافانا، بولاية جورجينا الأمريكية.

وأثناء عمل المذيعة أليكس بوزارجيان وتغطيتها المباشرة للماراثون، قام أحد المتسابقين بضربها على مؤخرتها، فتوقفت عن الحديث للحظات من الصدمة، قبل أن تتمالك نفسها وتتابع التغطية الصحفية.

ورغم عدم ردها على التحرش مباشرة أثناء عملها، قامت بوزارجيان بعد انتهاء السباق بتوجيه رسالة للمتحرش عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، كتبت فيها: "إلى الرجل الذي تحرش بي أثناء عملي صباحا، لقد اعتديت علي وأحرجتني. لا ينبغي أن تتحمل النساء هذا الشيء (التحرش) لا في العمل ولا في أي مكان آخر".

ولاقت تغريدة بوزارجيان رواجا كبيرا، حيث تم إعادة نشر التغريدة 195 ألف مرة، وحصلت على 730 ألف إعجاب، وتلقت المذيعة عددا هائلا من رسائل الدعم.

يذكر أن رئيس المجلس الرياضي في مدينة سافانا، صرح بأنه تم التعرف على المتحرش، ومنعه من حضور أو المشاركة بأي حدث رياضي في المدينة.

المصدر: eurosport.ru

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