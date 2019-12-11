مونديال الأندية ينطلق اليوم في قطر بحدث عربي تاريخي

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء في الساعة 20:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.

وستجمع المباراة الافتتاحية اليوم بين السد القطري المضيف، وهينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة.

ويلتقي الفائز من المباراة مع مونتيري المكسيكي في الدور الثاني في الـ14 من الشهر الجاري.

وهذه المرة الأولى في تاريخ البطولة يشارك فيها 3 فرق عربية.

يشارك في البطولة سبعة فرق :

- السد القطري، بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.

- الترجي التونسي، بطل إفريقيا.

- الهلال السعودي، بطل آسيا.

- ليفربول، بطل أوروبا.

- مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.

- هينغين سبورت (كاليدونيا الجديدة)، بطل أوقيانوسيا.

- فلامينغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.

وتستضيف قطر النسخة الجديدة من مونديال الأندية بالفترة ما بين 11 و21 ديسمبر.

وستشهد البطولة تتويج بطل جديد نظرا لغياب الأبطال السابقين وأبرزهم ريال مدريد المتوج في أربع مناسبات (رقم قياسي) وبرشلونة من إسبانيا، وكورنثيانز وساو باولو وإنترناسيونال من البرازيل، وبايرن ميونيخ الألماني، وإنتر وميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: وكالات