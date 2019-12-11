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نجم برشلونة الواعد يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه (فيديو)

الرياضة

نجم برشلونة الواعد يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه (فيديو)
Gettyimages.ru
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دخل أسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في البطولة القارية، عندما أحرز هدف الفوز لفريقه في شباك إنتر ميلان الإيطالي أمس.

وذكر موقع "سكواوكا" للإحصائيات، أن فاتي دخل تاريخ "التشامبيونزليغ" بعد أن بات أصغر لاعب يسجل في البطولة عن عمر 17 عاما و40 يوما، ليحطم الرقم الذي كان مسجلا باسم المهاجم الغاني بيتر أوفوري كوايي، مع أولمبياكوس اليوناني عن عمر 17 عاما و145 يوما.

واحتاج فاتي إلى خمس دقائق فقط بعدما شارك بدلا من كارلس بيريز ليسجل هدفه التاريخي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف، ليرفع برشلونة رصيده للنقطة 14 في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، فيما ذهبت بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لبوروسيا دورتموند الألماني (10 نقاط)، الذي تغلب على سلافيا براغ التشيكي بهدفين لواحد.

المصدر: وكالات

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