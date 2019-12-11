نابولي يقيل أنشيلوتي رغم التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أعلن نابولي الإيطالي، إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق بعد ساعات قليلة من فوزه على جينك البلجيكي برباعية نظيفة أمس، وبلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت قبل مباراة جينك، إلى أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي بغض النظر عن نتيجة المباراة، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي.

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ويحتل نابولي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وارتبط اسم كارلو أنشيلوتي بتولي تدريب أرسنال الإنجليزي، خلفا للإسباني أوناي إيمري، الذي أقيل في نهاية الشهر الماضي لسوء النتائج.

المصدر: وكالات