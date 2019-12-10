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بالفيديو.. برشلونة يجهض أحلام إنتر ميلان في دوري الأبطال

الرياضة

بالفيديو.. برشلونة يجهض أحلام إنتر ميلان في دوري الأبطال
AFP Miguel MEDINA
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أنهى نادي برشلونة مشوار إنتر ميلان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه في عقر داره (2-1) اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل ثنائية برشلونة كارليس بيريز، وأنسو فاتي، في الدقائق 23 و86، بينما أحرز روميلو لوكاكو، هدف إنتر ميلان الوحيد في الدقيقة 44.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 14 في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما ذهبت بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لبوروسيا دورتموند (10 نقاط)، الذي تغلب على سلافيا براغا بهدفين لواحد.

المصدر: وكالات

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