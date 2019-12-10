التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول وسالسبورغ الحاسمة
أعلن مدرب ليفربول يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمباراة ريد بول سالسبورغ المقررة اليوم الثلاثاء، وذلك لحساب الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
وسيعتمد كلوب على التشكيلة التالية:
أليسون - لوفرين - فان دايك – روبرتسون – أرنولد – – هندرسون – كيتا – فينالدوم – فيرمينو – صلاح – ماني.
🔴 #UCL TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) December 10, 2019
Tonight's line-up for MD6... #SALLIVhttps://t.co/c13cm5bNMt
أما تشكيلة سالسبورغ فقد جاءت كالتالي:
Das ist sie, unsere Aufstellung gegen @LFC! #SALLIV#KönigsCLassepic.twitter.com/m1AspRCiFL— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 10, 2019
ويحتاج سالسبورغ للفوز للتأهل إلى الدور المقبل، بينما يكفي ليفربول التعادل بأي نتيجة لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.
المصدر: RT