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سان جيرمان يحدد سعر نيمار

الرياضة

سان جيرمان يحدد سعر نيمار
Reuters Regis Duvignau
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ذكر تقرير إسباني أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، حددت المبلغ الذي تريد الحصول عليه مقابل التخلي عن نجمها البرازيلي نيمار عقب نهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان قررت تقليل طلباتها المادية من 300 مليون يورو إلى 180 مليونا.

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وذكّرت الصحيفة بأن الفريق الباريسي رفض التخلي عن نيمار الصيف الماضي، لأن عرض برشلونة لم يكن كافيا.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.

وكانت علاقة نيمار قد توترت مع جماهير وإدارة سان جيرمان منذ الصيف الماضي، بسبب إعلان رغبته في الرحيل عن حديقة الأمراء والعودة لناديه السابق برشلونة.

المصدر: وكالات

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