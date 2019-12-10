5 أندية كبيرة مهددة الليلة بالخروج مبكرا من دوري أبطال أوروبا

سيكون عشاق كرة القدم مساء اليوم على موعد مع مباريات قوية وحاسمة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن ضمنت مجموعة من الأندية العملاقة تأهلها إلى الدور ثمن النهائي مبكرا على غرار، ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، فإن خمسة أندية كبيرة أخرى وضعت نفسها في موقف صعب، وباتت مهددة بالخروج مبكرا من مسابقة الأندية الأغلى في القارة في العجوز.

وهذه الأندية هي ليفربول، وإنتر ميلان، وبوروسيا دورتموند، وأياكس أمستدرام، وتشيلسي.

ليفربول مهدد بفقدان لقبه

يتصدر ليفربول حامل اللقب ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، لكن أي تعثر في الجولة الأخيرة اليوم أمام سالسبورغ النسماوي، سيعني بشكل كبير خروج البطل مبكرا.

ويبتعد الفريق الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الإيطالي، الثاني، وثلاث نقاط أمام سالسبورغ الثالث، وبالتالي فإن حتمية الفوز أو التعادل هما السبيلان الوحيدان لتأهل ليفربول إلى ثمن النهائي دون انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية التي ستقام في نفس الموعد وستجمع نابولي بضيفه جينك البلجيكي الأخير بنقطة وحيدة.

منافسة شرسة بين إنتر ودورتموند

في المجموعة السادسة، سيتنافس إنتر ميلان الذي عاد بقوة هذا الموسم على البطاقة الثانية مع بوروسيا دورتموند، بعدما حجز برشلونة البطاقة الأولى مبكرا.

وينفرد "البارسا" بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، أمام إنتر ميلان الثاني بسبع نقاط، ودورتموند الثالث بسبع نقاط أيضا، بينما يتذيل سلافيا براغ ترتيب المجموعة بنقطتين.

ويستضيف إنتر ميلان اليوم برشلونة فيما يلعب دورتموند على أرضه مع سلافيا براغ.

وفي حال فوز إنتر بأي نتيجة سيضمن التأهل حتى لو انتصر دورتموند على سلافيا، على اعتبار أن المواجهات المباشرة بين الفريق الإيطالي والألماني تصب لمصلحة الأول.

أياكس وتشيلسي وفالنسيا في صراع على بطاقتين

ستكون مباريات المجموعة الثامنة الأكثر إثارة اليوم، حيث لم تتحدد بعد ملامح هذه المجموعة، ولم يضمن أي فريق حتى الآن تأهله.

ويحتل أياكس، الذي بلغ الدور نصف النهائي في الموسم الماضي، الصدارة بعشر نقاط، يليه فالنسيا في المركز الثاني بثماني نقاط، وبنفس الرصيد يأتي تشيلسي في المرتبة الثالثة، ثم ليل في المركز الرابع والأخير بنقطة يتيمة.

ويستضيف تشيلسي نادي ليل في مباراة تبدو سهلة على الورق، بينما يحل فالنسيا ضيفا ثقيلا على أياكس، وشعاره الفوز للتأهل مباشرة أو التعادل وانتظار تعثر تشيلسي.

المصدر: RT