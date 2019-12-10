إيسينبايفا: عقوبات "وادا" على الرياضة الروسية قاسية وغير عادلة
علقت يلينا ايسينبايفا البطلة الأولمبية الروسية بمسابقة القفز بالزانة على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بحرمان روسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية لأربعة أعوام.
وكتبت ايسينبايفا الحاصلة على ذهبيتي، أولمبياد أثينا عام 2004 وأولمبياد بكين عام 2008، وعلى لقب بطلة العالم مرتين في عامي (2005 و 2007) بالإضافة للقب الكثير من البطولات الأخرى، كتبت عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام":
"لن نقول بأننا تفاجأنا من قرار وادا، لم يكن أحد يتوقع قرارات إيجابية بسبب التجييش الإعلامي في الأسبوعين الأخيرين. العقوبات قاسية وغير عادلة وقاتلة للرياضة الروسية".
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Вчера оборвали телефон после вынесенного решения Исполкома ВАДА! ⠀ Сказать что это полная неожиданность, не приходиться. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в КАС, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию. ⠀ Комиссия спортсменов ВАДА в своём выступлении перед принятием решения исполкома ВАДА, призывала отстранить коллективно всех российских спортсменов и никого не допустить до ОИ в Токио. ⠀ Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом. ⠀ Как вы думаете? ⠀ А какое решение будет правильным по вашему мнению, оспаривать решение ВАДА в КАС или принимать его как есть? ⠀ Yesterday cut off the phone after the decision of the Executive Committee of WADA! ⠀ To say that this is a complete surprise, do not have to. No one hoped for a positive result, thanks to the stuffing of information in the press two weeks ago. The sanctions are cruel, unjust, egregious and murderous for Russian sport. To accept things as they are or challenge the decision at CAS, we will decide collectively. Soon we will have the Council of RUSADA, whose decision on this issue, apparently, will be the starting point for action. ⠀ The WADA athletes commission in the performance before decision-making of Executive Committee of WADA, called to suspend collectively all Russian athletes and to allow nobody to compete at the Olympic Games in Tokyo. ⠀ It is difficult for me to understand whether the decision of the WADA Executive Committee protects the rights of our clean athletes by allowing our athletes to compete under a neutral flag. ⠀ What do you think? ⠀ And what decision would be correct in your opinion, to challenge the decision of WADA in CAS or to accept it as is?
وأقرت اللجنة التنفيذية لـ"وادا"، بإجماع أعضائها الـ12 أمس الاثنين، توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
كما قررت اللجنة، حظر رفع العلم الروسي، وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا "نظافتهم" من المنشطات، وذلك تحت راية محايدة.
وسيكون قرار الوكالة قابلا للاستئناف خلال مهلة 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، ومقرها لوزان، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، أو اللجنة الأولمبية الروسية.
المصدر: rsport.ria.ru