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سان جيرمان يستهدف نجم ليفربول لتعويض نيمار

الرياضة

سان جيرمان يستهدف نجم ليفربول لتعويض نيمار
Globallookpress
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أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان يضع مهاجم ليفربول ساديو ماني على رأس أولوياته، في حال رحيل البرازيلي نيمار في نهاية الموسم الحالي.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الصيف المقبل لن يكون هادئا بشأن نيمار، لأن برشلونة سيحاول ضمه مجددا إلى معقله "كامب نو".

وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يرى أن السنغالي ساديو ماني، نجم "الريدز"، هو أفضل بديل في حالة رحيل نيمار عن النادي الباريسي.

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وأوضحت أن صفقة ماني قد تبلغ 100 مليون يورو، بينما رحيل نيمار سيمنح سان جيرمان 200 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن سان جيرمان سيستغل الأموال المتبقية من رحيل نيمار، لإبرام العديد من الصفقات.

المصدر: وكالات

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