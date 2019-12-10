سان جيرمان يستهدف نجم ليفربول لتعويض نيمار

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان يضع مهاجم ليفربول ساديو ماني على رأس أولوياته، في حال رحيل البرازيلي نيمار في نهاية الموسم الحالي.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الصيف المقبل لن يكون هادئا بشأن نيمار، لأن برشلونة سيحاول ضمه مجددا إلى معقله "كامب نو".

وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يرى أن السنغالي ساديو ماني، نجم "الريدز"، هو أفضل بديل في حالة رحيل نيمار عن النادي الباريسي.

Paris Saint-Germain have identified Liverpool star forward Sadio Mané as their preferred target to replace Neymar if the Brazilian leaves the club next summer. Neymar was heavily linked with a return to Barcelona in the summer after a turbulent spel.. https://t.co/D2RxQs6vr2 — ⚽️Footy News (@footynew247) December 10, 2019

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وأوضحت أن صفقة ماني قد تبلغ 100 مليون يورو، بينما رحيل نيمار سيمنح سان جيرمان 200 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن سان جيرمان سيستغل الأموال المتبقية من رحيل نيمار، لإبرام العديد من الصفقات.

المصدر: وكالات