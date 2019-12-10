تعرف على مباريات الليلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ"التشامبيونز ليغ"

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ثمانية ملاعب أوروبية تستضيف مواجهات مهمة وقوية لحساب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الخامسة:

ريد بول سالزبورغ النمساوي - ليفربول الإنجليزي الساعة 20:55

نابولي الإيطالي - جينك البلجيكي الساعة 20:55.

المجموعة السادسة:

بوروسيا دورتموند الألماني - سلافيا براغ التشيكي الساعة 23:00

إنتر ميلان الإيطالي - برشلونة الإسباني الساعة 23:00.

المجموعة السابعة:

ليون الفرنسي - لايبزيغ الألماني الساعة 23:00

بنفيكا البرتغالي - زينيت بطرسبورغ الروسي الساعة 23:00.

المجموعة الثامنة:

أياكس أمستردام الهولندي - فالنسيا الإسباني الساعة 23:00

تشيلسي الإنجليزي - ليل الفرنسي الساعة 23:00.

المصدر: RT