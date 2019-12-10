 
مباشر
عاجل
وفاة عمدة موسكو السابق يوري لوجكوف عن عمر يناهز 84 عاما

تعرف على مباريات الليلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ"التشامبيونز ليغ"

الرياضة

تعرف على مباريات الليلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvcm

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ثمانية ملاعب أوروبية تستضيف مواجهات مهمة وقوية لحساب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الخامسة:

ريد بول سالزبورغ النمساوي - ليفربول الإنجليزي   الساعة 20:55

نابولي الإيطالي - جينك البلجيكي   الساعة 20:55.

المجموعة السادسة:

بوروسيا دورتموند الألماني - سلافيا براغ التشيكي الساعة 23:00

إنتر ميلان الإيطالي - برشلونة الإسباني الساعة 23:00.

المجموعة السابعة:

ليون الفرنسي - لايبزيغ الألماني الساعة 23:00

بنفيكا البرتغالي - زينيت بطرسبورغ الروسي الساعة 23:00.

المجموعة الثامنة:

أياكس أمستردام الهولندي - فالنسيا الإسباني الساعة 23:00

تشيلسي الإنجليزي - ليل الفرنسي الساعة 23:00.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لائحة رسوم على المصلين أمام مسجد في اليمن.. ما قصتها؟