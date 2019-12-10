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"سقوط في المنزل" يبعد نجم دورتموند عن الملاعب حتى نهاية العام

الرياضة

AFP INA FASSBENDER
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند، غياب نجمه البلجيكي أكسيل فيتسل، عن مباريات الفريق حتى نهاية العام الحالي، بعدما تعرض لإصابة مفاجئة في الساعات الماضية.

وأصدر دورتموند بيانا، عبر حسابه في "تويتر"، أكد فيه "معاناة فيتسل من إصابة في الوجه بعد سقوطه داخل منزله، توجه على إثرها للمستشفى وتم علاجه بنجاح" 

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وأكد دورتموند في بيانه، أن فيتسل البالغ 30 عاما، لن يكون قادرا على المشاركة مع "أسود الفيستيفال" حتى نهاية عام 2019.
 
وبذلك، تأكد غياب فيتسل عن مباراة فريقه اليوم الثلاثاء، ضد سلافيا براغ التشيكي في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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