أول تعليق من "الفيفا" على إيقاف روسيا من قبل "وادا"

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، القاضي بحظر مشاركة روسيا في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات لأربع سنوات.

وقال الاتحاد الدولي في بيان مقتضب: "أخذ "الفيفا" في الاعتبار القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.. "الفيفا" على تواصل مع الوكالة الدولية ورابطة الاتحادات الرياضية الصيفية الأولمبية الدولية ASOIF، للتحقق من تأثير هذا القرار على كرة القدم".

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وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قد أعلنت اليوم الاثنين إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بسبب ما أسمته "التلاعب في نتائج اختبارات منشطات الرياضيين الروس".

لكن المسؤولين الرياضيين في روسيا، استبعدوا أن يكون لهذا القرار أي تأثير على منتخب روسيا لكرة القدم، واستضافة بطرسبورغ مباريات كأس أمم أوروبا 2020، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

المصدر: sportbox.ru