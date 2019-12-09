تقارير: نجم برشلونة مصاب بمرض جنسي

كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين مفاجأة مدوية حول أسباب غياب نجم برشلونة آرثر ميلو عن مباراة ريال مايوركا الأخيرة، والتي تأتي بعد فترة غاب فيها عدة مرات عن "البارسا".

ووفقا لإذاعة "La Sotana" الإسبانية، فإن مسؤولي نادي برشلونة، أخفوا السبب الحقيقي لغياب آرثر عن مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، السبت الماضي، حيث أشاروا إلى أن النجم البرازيلي يعاني من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن المواجهة.

وقالت الإذاعة، إن آرثر أصيب بمرض ينتقل عبر ممارسة الجنس، وبالتحديد "السيلان"، وهو مرض تناسلي أعراضه إفرازات التهابية من مجرى البول.

According to @andreuginola, the reason Arthur Melo did not play against Mallorca was because of a sexually transmitted infection.



The club claimed he missed out due to a groin injury, whereas Ginola claims it was due to gonorrhea. — Zach Lowy (@ZachLowy) December 9, 2019

وحسب تقارير أخرى واردة من إسبانيا، فربما يكون اللاعب قد تعرض لهذا المرض خلال وقت مبكر من العام الجاري، إلا أن أعراضه لم تظهر سوى مؤخرا.

وتوقع موقع "thesportsrush.com"، أن يغيب ابن 23 عاما بسبب هذا المرض، عن مباريات برشلونة المقبلة، أبرزها لقاء الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في الـ18 من الشهر الجاري، وذلك لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يعلق ممثلو اللاعب أو فريق برشلونة حتى الآن، على إشاعات معاناة آرثر من مرض جنسي.

وسجل آرثر هدفين لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وصنع 3 أهداف لزملائه.

المصدر: وكالات