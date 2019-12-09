 
مباشر

تقارير: نجم برشلونة مصاب بمرض جنسي

الرياضة

تقارير: نجم برشلونة مصاب بمرض جنسي
AFP
تقارير: نجم برشلونة مصاب بمرض جنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv9l

كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين مفاجأة مدوية حول أسباب غياب نجم برشلونة آرثر ميلو عن مباراة ريال مايوركا الأخيرة، والتي تأتي بعد فترة غاب فيها عدة مرات عن "البارسا".

ووفقا لإذاعة "La Sotana" الإسبانية، فإن مسؤولي نادي برشلونة، أخفوا السبب الحقيقي لغياب آرثر عن مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، السبت الماضي، حيث أشاروا إلى أن النجم البرازيلي يعاني من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن المواجهة.

وقالت الإذاعة، إن آرثر أصيب بمرض ينتقل عبر ممارسة الجنس، وبالتحديد "السيلان"، وهو مرض تناسلي أعراضه إفرازات التهابية من مجرى البول.

وحسب تقارير أخرى واردة من إسبانيا، فربما يكون اللاعب قد تعرض لهذا المرض خلال وقت مبكر من العام الجاري، إلا أن أعراضه لم تظهر سوى مؤخرا.

وتوقع موقع "thesportsrush.com"، أن يغيب ابن 23 عاما بسبب هذا المرض، عن مباريات برشلونة المقبلة، أبرزها لقاء الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في الـ18 من الشهر الجاري، وذلك لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يعلق ممثلو اللاعب أو فريق برشلونة حتى الآن، على إشاعات معاناة آرثر من مرض جنسي.

وسجل آرثر هدفين لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وصنع 3 أهداف لزملائه.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يبكي أمام القاضي أثناء محاكمته بتهم الفساد