ريكيلمي يطيح بمارادونا وباتيستوتا في "بومبونيرا"

فازت اللائحة المدعومة من النجم الأرجنتيني السابق ريكيلمي في انتخابات نادي بوكا جونيورز، بمواجهة لائحتين أخريين مدعومتين من النجمين السابقين دييغو مارادونا وباتيستوتا.

ودعي أعضاء النادي البالغ عددهم 84 ألف عضو للتصويت في ملعب "بومبونيرا" الأسطوري في بيونس أيرس، أمس الأحد، لانتخاب مجلس إدارة النادي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز لائحة ريكيلمي التي يرأسها خورخي آميال، بحصولها على 52.8 بالمئة من أصوات 38 ألف عضو شاركوا في عملية الاقتراع، لينال ريكيلمي منصب النائب الثاني للرئيس.

وجاءت قائمة كريستيان غريبالدو، المدعومة من مارادونا، في المرتبة الثانية بحصولها على 30.6 بالمئة، متقدمة على قائمة بقيادة خوسيه بيرالدي وبدعم من باتيستوتا (16.1 بالمئة).

وقال ريكيلمي "لقد كان احتفالا كبيرا، لقد صوتت جماهيرنا حبا بألواننا".

وكان دعم ريكيلمي، خصم مارادونا الشهير، عاملا حاسما في فوز آميال كرئيس جديد لبوكا جونيورز ضد القائمة المدعومة من مارادونا وماوريسيو ماكري الرئيس السابق للنادي (1995-2007)، والرئيس الحالي للبلاد الذي تنتهي ولايته في وقت لاحق هذا الشهر.

المصدر: وكالات