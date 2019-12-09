لاعب يضرب الجزائري بن ناصر ويتلقى الرد المناسب (فيديو)

كادت مبالغة البرتغالي رافائيل لياو، في فرحته بفوز فريقه ميلان على مضيفه بولونيا أمس الأحد في الأسبوع الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أن تنتهي، بما لا يحمد عقباه.

ونشر لياو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو، للحظة مغادرة لاعبي الميلان الملعب، حيث ظهر الجناح البرتغالي مسرورا بفوز فريقه، قبل أن يحاول ممازحة زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر، حيث قال له: "توقف عن نيل البطاقات الصفراء"، ثم وجه له صفعة على مستوى الوجه.

ولم يعجب هذا التصرف النجم الجزائري، الذي بدا غاضبا ومنفعلا، حتى أنه وجه ركلة للياو.

وانتهت المباراة بفوز ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب "الكالتشيو".

وشارك بن ناصر في المباراة من بدايتها، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 21، وهي السادسة له هذا الموسم.

المصدر: sempremilan.com