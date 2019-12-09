ردود أفعال المسؤولين الروس بعد عقوبات "وادا"

توالت ردود الأفعال الروسية، إثر إعلان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" اليوم الاثنين، إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، تعليقا على إيقاف روسيا، إنه يجب على بلاده أن تطعن في قرار "وادا"، مضيفا: "أعتقد أن المنظمات المسؤولة عن ذلك، أعني المنظمات الروسية التي يشمل اختصاصها كل هذه القضايا، سيكون عليها التفكير في قضايا الاستئناف على هذا القرار".

أما رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" يوري غانوس، فقد شدد على أن "روسادا" بذلت كل ما في وسعها للامتثال لمعاير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، واعتبر قرار الأخيرة انتهاكا لحقوق الرياضيين الروس النظيفين.

وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية، لن تغير موقفها تجاه الرياضيين الروس، لأن نصف أعضاء "وادا" ممثلون للجنة الأولمبية الدولية.

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من جهتها، قالت النائب في مجلس الدوما الروسي سفيتلانا جوروفا، إن بلادها ستطعن بقرار "وادا"، مضيفة: "الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، ستعقد اجتماعا للمجلس الإشرافي في الـ19 من ديسمبر الجاري، للبت في الإجراء الذي ستتخذه.. في كل الأحوال، روسيا ستستأنف على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية".

وأكد وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، أن روسيا أصلحت منظومتها في مكافحة المنشطات وشرعت قوانين جديدة، موضحا أن أمام روسيا 21 يوما للرد على قرار "وادا"، والطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، واستبعد في الآن ذاته أن تسري هذه العقوبات على المنتخب الروسي لكرة القدم المقبل على المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا صيف عام 2020.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 أليكسي سوروكين، أن استضافة مدينة بطرسبورغ كأس أمم أوروبا ونهائي دوري أبطال أوروبا، لن تتأثر بهذه العقوبات، وقال: "هذان الحدثان (بطولة كأس أمم أوروبا 2020 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2021) لا يخضعان للعقوبات التي تفرضها اللجنة التنفيذية لـ"وادا".

المصدر: وكالات