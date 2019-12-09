أعمال شغب والاعتداء على مسؤول في استقلال الإيراني عقب استقالة الإيطالي ستراماتشوني (فيديو)

أفاد مراسل RT بأن جماهير نادي استقلال الإيراني تجمعوا صباح اليوم أمام مقر النادي في العاصمة طهران غاضبين، بعد استقالة مدرب النادي الإيطالي ومغادرته فجر اليوم طهران إلى تركيا.

كما تم الاعتداء بالضرب على نائب مدير النادي هادي مباشري، من قبل بعض المشجعين المحتشدين أمام المبنى.

وكان المدير الفني الإيطالي ​أندريا ستراماتشوني​ قد أنهى علاقته مع نادي ​استقلال طهران، الأحد، بعد أن تم فسخ عقده مع النادي الذي يمتد إلى سنتين لعدم دفع مستحقاته المالية بانتظام.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن أعضاء لجنة إدارة نادي استقلال طهران توجهوا إلى منزل المدرب الإيطالي البالغ 47 عاما في طهران ليلة أمس لإقناعه بالعدول عن قراره لكنهم لم يتمكنوا من لقائه والاجتماع به.

وتم إعلان استقالة مدير نادي استقلال أمير حسين فتحي في اتصال مع وزير الرياضة على خلفية الاحتجاجات أمام مقر النادي.

ويحتل استقلال صدارة الدوري الإيراني بعد الجولة الـ13 برصيد 25 نقطة.

يذكر أن ستراماتشوني خاض ثلاث تجارب بعد رحيله عن الإنتر في أبريل 2019، بتدريب نادي أودينيزي ثم باناثينايكوس اليونانيين وسبارتا براغ التشيكي، قبل أن يتولى تدريب استقلال طهران الصيف الفائت.

المصدر: RT