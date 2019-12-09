رئيس هيئة الرياضة ونجوم الكرة السعودية يهنئون البحرين بكأس الخليج

هنأ عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، المنتخب البحريني بفوزه بكأس الخليج، الأحد، للمرة الأولى في تاريخه على حساب منتخب بلاده.

وكتب عبد العزيز، عبر حسابه على "تويتر": "أبارك للمنتخب البحريني الشقيق الفوز بكأس الخليج.. وخيرها في غيرها لمنتخبنا ونجومه".

أبارك للمنتخب البحريني الشقيق الفوز بكأس الخليج..

وخيرها في غيرها لمنتخبنا ونجومه

🇸🇦🇧🇭 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 8, 2019

من جانبه، قال رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات، عبر نفس الموقع: "مبروك للأشقاء في البحرين تحقيق كأس الخليج.. وكل التقدير لنجوم الأخضر... ما قصروا".

ووجه نجوم الكرة السعودية، التهنئة للمنتخب "الأحمر" بعد تتويجه بلقب خليجي 24، على حساب "الأخضر" بهدف دون رد.

وغرد صالح النعيمة أسطورة الهلال، وقائد الأخضر السابق: "ألف مبروك للأشقاء في مملكة البحرين حكومة وشعبا حصول منتخب البحرين على بطولة الخليج. (حظ أوفر) لمنتخبنا الوطني والقادم أجمل".

أما النجم المعتزل قبل أيام قليلة ياسر القحطاني فقال للاعبي منتخب بلاده، بعد المباركة على التتويج البحريني: "كان بالإمكان أفضل ممّا كان".

مبروك للمنتخب البحريني الشقيق الفوز بكأس الخليج.. وهاردلك لمنتخبنا ونجومه.. كان بالإمكان أفضل ممّا كان،

ولكن القادم أجمل بإذن الله 👍 — ياسر القحطاني (@Y20) December 8, 2019

من جانبه، علق النجم نواف التمياط بقوله: "مبروك للأشقاء في البحرين فوزهم بكأس الخليج، يستاهلون، وحظ أوفر لمنتخبنا ما قصروا وكسبنا نجوما واعدة".

وقدم سعيد العويران نجم مونديال 1994 التهنئة للبحرين، قائلا: "صحيح البطولة ما راحت بعيد بس كان ودنا نفرح، البحرين بطل نهائي كأس الخليج 24، ولنا عودة وللحديث بقية".

كما بارك نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، صالح الداود للبحرين، وأردف: "مبروك لمنتخب البحرين الشقيق، في الخطوة الأخيرة لم يكن لاعبونا في الموعد، غاب التركيز والتفاعل بذكاء مع اللمسة الأخيرة".

حط أوفر لمنتخبنا في البطولات القادمة 🇸🇦🇸🇦 ومبروك لمنتخب البحرين الشقيق 🙏🏻🌹..

في الخطوة الأخيرة لم يكن لاعبونا في الموعد .. غاب التركيز والتفاعل بذكاء مع اللمسة الأخيرة .. — صالح الداود (@aldawood_s) December 8, 2019

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وبارك نجم الهلال والأخضر السابق فيصل أبوثنين للمنتخب، فقال: "ألف مبرووك للبحرين حكومة وشعبا هذه البطولة الغالية، تستحق البحرين البطولة بكل جدارة، وأتمنى أن تكون بداية نقلة كبيرة للرياضة البحرينية، وتعود منافسا كبيرا كما كانت".

وعن المنتخب السعودي قال: "حظ أوفر لمنتخبنا الذي لم يكن موفقا اليوم وظهر الإرهاق والتعب على أغلب نجومه، لعلها تكون بداية لتصحيح الأخطاء".

ويعد هذا اللقب هو الأول في تاريخ "الأحمر" البحريني على مدار مشاركاته بكأس الخليج، منذ انطلاقتها الأولى في المنامة عام 1970.

المصدر: "تويتر"