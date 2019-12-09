خطيبة كريستيانو رونالدو تربح معركة مواقع التواصل الاجتماعي أمام زوجة ميسي بالإيرادات

رغم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد ربح الكرة الذهبية السادسة، متفوقا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، لكن خطيبة النجم البرتغالي هي من فازت في معركة وسائل التواصل الاجتماعي.

المنافسة والمقارنة الدائمة بين نجمي الكرة العالمية رونالدو "سوبر ستار" يوفنتوس الإيطالي، وميسي أسطورة برشلونة الإسباني لم تبعد شريكتيهما عن الأضواء.

وقارنت صحيفة "ذا صن" البريطانية بين نشاط أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني، وجورجينا رودريغيز خطيبة "الدون"، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتحديدا فيما يخص العائد المالي من كل منشور إعلاني على صفحتيهما.

وتتفوق جورجينا التي تعمل كـ"موديل" إذ تنقلت بين الكثير من بيوت الأزياء قبل ارتباطها برونالدو، من حيث عدد المتابعين لصفحتها الرسمية فهي تملك 14,5 مليون متابع، مقابل 11,8 مليون متابع لأنتونيلا التي عرفت ميسي منذ الصغر.

وتحقق جورجينا عائدا ماليا من كل منشور إعلاني على حسابها الشخصي يبلغ 29,587 جنيها إسترلينيا، بالمقابل تنال أنتونيلا 23,915 جنيها إسترلينيا.

وتعد جورجينا حاليا واجهة إعلانية لخط إنتاج ملابس رياضية نسائية تحمل علامتها التجارية، كما تتولى إدارة عيادة طبية متخصصة في التجميل وزراعة الشعر أسسها رونالدو لها قبل أشهر.

في المقابل، تعمل أنتونيلا في مجال صناعة وتجارة الأحذية النسائية، بالشراكة مع صوفيا بالبي زوجة النجم الأوروغوياني لويس سواريز هداف برشلونة.

ورغم العائدات المالية التي تعود عليهما من مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنهما بعيدتان عن المنافسة على صدارة قائمة أكثر زوجات وصديقات اللاعبين تحقيقا للعائد المالي من النشاط الإعلاني في "السوشيال ميديا".

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حيث تتصدر المغنية الكولومبية شاكيرا زوجة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة القائمة، والتي يتابعها 60,4 مليون متابع على صفحتها في "إنستغرام" إذ تحصل مقابل المنشور الواحد على 123,355 جنيها إسترلينيا.

وتتفوق بذلك شاكيرا على فيكتوريا بيكهام سيدة الأعمال وزوجة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، التي يبلغ عدد متابعيها 27,3 مليون متابع وتحصل على 55,991 جنيها إسترلينيا مقابل كل منشور دعائي.

المصدر: thesun.co.uk