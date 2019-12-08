ميلان يواصل صحوته بثلاثية في شباك بولونيا (فيديو)

حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه بولونيا 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثلاثية ميلان كل من البولندي كريستوف بياتيك من ركلة جزاء، والفرنسي ثيو هيرنانديز وجياكومو بونافنتورا في الدقائق 15 و32 و46 على الترتيب، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض ثيو هيرنانديز بالخطأ في مرماه ونيكولا سانسوني من ركلة جزاء في الدقيقتين 40 و84 على التوالي.

وبهذا الفوز، حقق ميلان فوزه الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox