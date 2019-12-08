روستوف يقسو على سبارتاك برباعية في عقر داره (فيديو)

حقق روستوف فوزا عريضا على مضيفه سبارتاك موسكو في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الضيوف كل من الكازاخي باختيار زاينيدينوف (هدفان) وأليكسي يونوف ودميتري تشيستياكوف في الدقائق 22 و53 و79 و83، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسبارتاك مهاجمه الأرجنتيني إزكويل بونسي في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع روستوف رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 22 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru