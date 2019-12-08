إلقاء القبض على مشجع بسبب تصرف عنصري خلال ديربي مانشستر (صور)
ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بسبب مزاعم حول تصرف عنصري خلال ديربي مدينة مانشستر بين السيتي واليونايتد أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من "البريميرليغ".
وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أحد مشجعي سيتي أظهر إشارة عنصرية أمام البرازيلي فريد لاعب وسط يونايتد خلال المباراة التي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" 2-1.
8 ડિસેમ્બર, 2019
وألقى المشجعون بعض الأجسام أيضا على أرضية الملعب بينما كان فريد يستعد لتنفيذ ركلة ركنية وبدا أن أحد الأجسام على الأقل اصطدم برأسه.
8 ડિસેમ્બર, 2019
وقالت شرطة مانشستر في بيان نشرته صحيفة ديلي ميرور: "تم إلقاء القبض على مشجع عمره 41 عاما بسبب شكوك حول تصرف بشكل عنصري وسيبقى في الحجز من أجل استجوابه".
MCI lost their manners after losing the game.#MCIMUNpic.twitter.com/HGQEi4VCuU— Seong-Jun (@jun46332718) 8 ડિસેમ્બર, 2019
وكان السيتي قد أكد أمس السبت أنه ينتهج سياسة عدم التسامح مع أي تصرف عنصري وأي مشجع مدان سيتم حرمانه من دخول الملعب مدى الحياة.
المصدر: رويترز