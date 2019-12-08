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شاهد.. خواكين يدخل التاريخ كأكبر لاعب سنا يسجل "هاتريك" في الدوري الإسباني

الرياضة

شاهد.. خواكين يدخل التاريخ كأكبر لاعب سنا يسجل
Gettyimages.ru
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دخل خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس تاريخ الدوري الإسباني اليوم بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه للفوز على أتلتيك بيلباو 3-2، ليصبح أكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية في "الليغا".

ومنح لاعب الوسط الإسباني البالغ 38 عاما التقدم لفريقه أمام ضيفه أتليتيك بيلباو بعد دقيقتين من البداية قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 11.

وعزز خواكين النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 20 ليتجاوز الراحل ألفريدو دي ستيفانو كأكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية في الدوري عام 1964 عندما كان عمره 37 عاما.

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وقلص الضيوف النتيجة بتسجيلهم هدفين عن طريق إينياكي ويليامز من ركلة جزاء ويوري بيرشيش في الدقيقتين 44 و75 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ11، فيما توقف رصيد بيلباو عند 26 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: وكالات

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