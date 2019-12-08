وزير خارجية البحرين يتحدث عن نهائي "خليجي 24"

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره البحريني في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم"خليجي 24" بعد ساعات قليلة على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم، على اللقاء المرتقب في نهائي كأس الخليج، بقوله: "الفوز واحد والكأس في بلاده. والله ينصر الأحمر البحريني".

والتقى المنتخبان في 19 مباراة ببطولة خليجي، إذ حقق الأخضر الفوز 11 مرة مقابل 4 انتصارات للأحمر، وسيطر التعادل على 4 مباريات.

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إلا أن المنتخبين لم يسبق لهما أن التقيا في نهائي البطولة، وستكون المباراة النهائية استعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول للمجموعة الثانية، الذي انتهى بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

وآخر 3 مباريات جمعت المنتخبين، في نسخ 2007 بالإمارات و2014 بالرياض، والجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الحالية، انتهت بتفوق سعودي، ( 2ـ1)، ( 3ـ 0)، ( 2ـ 0).



ويعود الانتصار الأخير للكتيبة البحرينية أمام السعودية إلى نسخة عام 2004 بالأراضي القطرية، بثلاثية نظيفة بدور المجموعات، حملت توقيع عبدالله المرزوقي وسلمان عيسى وطلال يوسف، وشهدت تلك المباراة طرد النجم السعودي محمد نور.

المصدر: سبق