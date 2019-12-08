نجح شاب سوري يدعى محمد حاج عثمان، وصل أوروبا لاجئا قبل عدة سنوات، بأن يصبح اسما بارزا في مجال الحلاقة لنجوم كرة القدم في السويد.

وبات الشاب الثلاثيني الشهير باسم "عثمان" مطلبا لعديد من نجوم كرة القدم السويدية والعالمية بسبب فنه ومهارته في عمله، وضيفا دائما على وسائل الإعلام المحلية.

وبدأت قصة الحلاق السوري مطلع سنة 2015، عندما انطلق من مدينة مرسين التركية متجها إلى إيطاليا، على متن باخرة نقل بضائع كبيرة كمهاجر غير شرعي.

وعندما استقر به الحال في السويد، تعلم بعض مبادئ الحلاقة وطور من نفسه إلى أن استطاع العمل في أحد صالونات العاصمة السويدية ستوكهولم.

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وسهّل حبه لكرة القدم ومتابعته لمباريات الدوري السويدي بناء علاقات جيدة مع بعض اللاعبين الذين كانوا يترددون لصالون الحلاق الذي يعمل به عثمان والتوصية به للاعبين آخرين.

وسنحت لعثمان الفرصة لتصفيف شعر لاعبي منتخب تشيلي الأول لكرة القدم إلى مدينة ستوكهولم لخوض مباراة ودية أمام نظيره السويدي.

ومن أبرز نجوم الكرة العالمية الذين كانوا زبائن لدى الشاب السوري، أليكسيس سانشير (إنتر ميلان الإيطالي)، كلاوديو برافو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرتورو فيدال (برشلونة الإسباني)، ميكو البورنوز (هانوفر الألماني).

ويرجع عثمان سر شهرته ونجاحه لحبه للمهنة والتركيز على أدق التفاصيل لإرضاء اللاعبين، إضافة لاستغلاله رغبة أغلب نجوم الرياضة لقصات شعر ملفتة للانتباه، تظهرهم بشكل جميل ومميز أمام عدسات التصوير.

المصدر: alkompis.se