الرابطة العالمية للملاكمة تجبر البريطاني جوشوا على مواجهة الأوكراني أوسيك

ستلزم الرابطة العالمية للملاكمة، بطل العالم البريطاني بالوزن الثقيل أنتوني جوشوا بمواجهة نظيره الأوكراني ألكسندر أوسيك، في نزال إلزامي للدفاع عن لقبه.

أعلن ذلك رئيس الرابطة باكو فالكارسيل في حسابه على "تويتر" الذي أصر فور انتهاء معركة جوشوا لاستعادة اللقب العالمي في ليلة الأحد، أن يكون نزاله القادم قبل الرابع من يونيو.

وأبدى الملاكم البريطاني استعداده لمواجهة الملاكم الأوكراني البالغ 32 عاما، عندما أجاب عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي عقب نزاله أمام الأمريكي من أصول مكسيكية أندي رويز، بقوله: "خلال 180 يوما؟ مواجهة. أوسيك؟ لا توجد مشكلة".

واستعاد جوشوا مكانته في فئة الوزن الثقيل بعد استعادته ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF، والتي فقدها في يونيو الماضي بنيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

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وكان ملاكم الوزن الثقيل البريطاني قد استعاد لقبه العالمي بفوزه على رويز بالنقاط في نزال تفوق فيه بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه.

وأقيمت المباراة الثأرية في حلبة تتسع لـ15 ألف شخص، تم بناؤها لاستضافة الحدث في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض.

وأصبح برصيد جوشوا بعد هذه المواجهة 23 فوزا، 21 منها بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة، بينما حقق رويز 23 فوزا، 22 بالقاضية، مقابل هزيمتين.

بالمقابل خاض الأوكراني أوسيك 16 نزالا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، انتصر في جميعها، منها 12 بالضربة القاضية.

المصدر: لينتا.رو