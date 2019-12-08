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أتلتيكو مدريد يخسر نجمه أمام لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال

الرياضة

أتلتيكو مدريد يخسر نجمه أمام لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال
AFP OSCAR DEL POZO
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تعرض فيكتور ماتشين "فيتولو" جناح أتلتيكو مدريد الإسباني لإصابة في عضلات الفخذ الأيسر خلال مران السبت، ما يستدعي تغيبه عن مباراة فريقه الأربعاء بدوري الأبطال أمام لوكوموتيف موسكو.

ولم يوضح الجهاز الطبي الفترة التي سيحتاجها "فيتولو" بعد إجراء الفحوصات الطبية، للتعافي من الإصابة، إلا أن مثل هذه الإصابات تتطلب فترة تتراوح ما بين 10 أيام وأسبوعين للتعافي.

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وبهذا سيكون "فيتولو" ثالث الغائبين عن الفريق خلال مواجهة الفريق الروسي إلى جانب كل من دييغو كوستا وستيفان سافيتش.

وقد يغيب اللاعب أيضا عن مواجهتي أوساسونا وريال بيتيس، وهي الأخيرة في العام الجاري، في الدوري الإسباني.

وسجل جناح "الروخيبلانكوس" مع الفريق هذا الموسم هدفين خلال 15 مباراة من أصل 21، منها 6 كأساسي.

المصدر: وكالات

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