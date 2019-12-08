بالفيديو.. يوفنتوس يتكبد هزيمته الأولى في الموسم بعد طرد مثير للجدل

قلب لاتسيو تأخره إلى فوز على ملعبه 3-1 على يوفنتوس ليكبد حامل اللقب أول هزيمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي السبت بعدما أحرز هدفين حاسمين في آخر 20 دقيقة إثر حالة طرد مثيرة للجدل.

وتقدم يوفنتوس، الذي لم يخسر في أول 19 مباراة مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري بجميع المسابقات، عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25 لكن لويز فيليبي أدرك التعادل للاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وانقلبت المباراة رأسا على عقب في الدقيقة 69 عندما عرقل جناح اليوفي خوان كوادرادو منافسه مانويل لاتساري أثناء مواجهته الحارس، ليطرد الحكم اللاعب الكولومبي بعد مشاهدة الواقعة في شاشة إلى جانب الملعب.

وعقب ذلك بخمس دقائق استلم سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش تمريرة ألبرتو وسدد في الشباك.

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واختتم البديل فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة متأخرا بنقطتين عن إنتر ميلان ويتقدم بثلاث نقاط عن لاتسيو، صاحب المركز الثالث، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري.

المصدر: رويترز