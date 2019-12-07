روسيا تحتكر منصة التتويج للتزحلق الفني على الجليد في جائزة "غران بري" (فيديو)

احتلت سيدات روسيا منصة التتويج بكاملها اليوم السبت في نهائي "غران بري" الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات، الذي استضافته مدينة تورينو الإيطالية.

وأحرزت الروسية ألونا كوستورنايا الميدالية الذهبية، بعد أن احتلت المركز الأول برقم قياسي عالمي جديد بلغ 247.59 نقطة (162.14 نقطة للبرنامج الاختياري و85.45 نقطة للبرنامج القصير)، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها آنا شيرباكوفا التي حلت في المركز الثاني برصيد 240.92 نقطة، بينما جاءت في المركز الثالث الروسية ألكسندرا تروسوفا برصيد 233.18 نقطة.

👏🏻 Косторная выиграла Финал Гран-при в Турине с мировым рекордомhttps://t.co/VgQZ07087Gpic.twitter.com/XLcEylxAmu — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 7, 2019

🥇 Alena Kostornaia 🇷🇺 wins the Ladies at the Grand Prix Final in Torino!



Full results: https://t.co/UPhbKSchyn#GPFigure#FigureSkatingpic.twitter.com/IrxORO8vnh — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019

إقرأ المزيد

المصدر: RT