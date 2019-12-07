"الشياطين الحمر" يواصلون صحوتهم ويقهرون السيتي في ديربي مانشستر (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه مانشستر سيتي 2-1 في مباراة ديربي مانشستر التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لليونايتد ماركوس راشفورد من ركلة جزاء وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 23 و29 على الترتيب، فيما أحرز الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد السيتي حامل اللقب عند 32 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة وصعد للمركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات