سان جيرمان يقلب الطاولة على مونبلييه (فيديو)

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف أمام مضيفه مونبلييه إلى فوز 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله الأرجنتيني لياندرو باريديس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 41، ورد سان جيرمان بثلاثية سجلها البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقائق 74 و76 و81 على الترتيب.

ولعب مونبيلييه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 من عمر اللقاء بعد طرد لاعبه البرتغالي بيدرو مينديز لنيله الإنذار الثاني.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة، وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 24 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

المصدر: وكالات