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شاهد.. ثنائية الجزائري بن سبعيني تعمق جروح بايرن ميونخ في "البوندسليغا"

الرياضة

شاهد.. ثنائية الجزائري بن سبعيني تعمق جروح بايرن ميونخ في
Gettyimages.ru
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تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بايرن ميونخ 2-1 في مباراة القمة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة عن طريق نجمهم الجزائري رامي بن سبعيني الذي سجل هدفين في الدقيقتين 60 و90+2 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع مونشنغلادباخ رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة، فيما تراجع البايرن للمركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة.

المصدر: sportbox


 

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