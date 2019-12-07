تغلب ليفربول على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية "الريدز" كل من أليكس تشامبرلين والغيني نابي كيتا والمصري محمد صلاح في الدقائق 36 و44 و54 على الترتيب.

Another brilliant assist, this time from #Salah! #Keita finishes it off perfectly! 🎯⚽️pic.twitter.com/M3VnWQnsqG — Liverpool FC Vines (@LFC_Vines) December 7, 2019

وشارك صلاح أساسيا في المباراة وساهم بفوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث وصناعة الهدف الثاني.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

المصدر: sportbox