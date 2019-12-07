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تألق صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية (فيديو)

الرياضة

تألق صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية (فيديو)
Gettyimages.ru
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تغلب ليفربول على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية "الريدز" كل من أليكس تشامبرلين والغيني نابي كيتا والمصري محمد صلاح في الدقائق 36 و44 و54 على الترتيب.

وشارك صلاح أساسيا في المباراة وساهم بفوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث وصناعة الهدف الثاني.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

المصدر: sportbox

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