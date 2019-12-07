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تسيسكا موسكو وكراسنودار يتقاسمان نقاط المباراة (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو وكراسنودار يتقاسمان نقاط المباراة (فيديو)
Sputnik Виталий Тимкив
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تعادل تسيسكا موسكو ومضيفه كراسنودار 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الضيوف النتيجة عن طريق إيفان أوبلياكوف في الدقيقة 15، وعادل كراسنودار النتيجة عن طريق البرازيلي آري في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

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وبهذا التعادل، رفع كراسنودار رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 10 نقاط عن زينيت المتصدر.

كما رفع تسيسكا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث على جدول الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru

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