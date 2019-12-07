بالفيديو.. ثنائي يوفنتوس الذهبي يلتقيان بطفلين نجيا من زلزال ألبانيا المدمر

التقى كريستيانو رونالدو وجانلويجي بوفون طفلين نجيا من الزلزال الذي ضرب ألبانيا الشهر الماضي، وأهدياهما قميصي يوفنتوس الإيطالي بتوقيعيهما الجمعة.

وقام رئيس الوزراء الألباني إدي راما بتحقيق حلم الطفلين أورييل وأليسيو (7 و10 سنوات) بإحضارهما إلى روما للقاء نجميهما "المفضلين الدون وحارس القرن".

وكان الطفلان الألبانيان اللذان فقدا عددا من أفراد أسرتيهما، (أوريل فقد شقيقته وجدته، بينما فقد أليسيو والده وأخته)، قد نجحا بالقفز من شرفة منزلهما أثناء الزلزال الذي ضرب مدينتهما ثومان أكثر المدن المتضررة.

وزارهما رئيس وزراء بلدهما في المستشفى عندما علم بحلمهما في لقاء النجمين الكرويين العالميين.

After an earthquake in Albania, two boys at a hospital told visiting Prime Minister Edi Rama it was their dream to meet their football heroes.



On Friday, that dream came true when they met Juventus players Christiano Ronaldo and Gianluigi Buffon.



More: https://t.co/kDx8zS92GOpic.twitter.com/8MEVWgFiEG — AP Sports (@AP_Sports) December 6, 2019

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ولبى الثنائي رونالدو وبوفون دعوة رئيس الوزراء الألباني للعشاء ليلتقيا الصغيرين ويقدما لهما قمصي النادي الإيطالي حملا اسميهما وتوقيعيهما، كما التقط الجميع الصور التذكارية.

وكانت قد تعرضت ألبانيا، فجر 26 من الشهر الماضي، لزلزال عنيف بلغت شدته 6.4 درجة يعتبر الأقوى والأكثر دمارا منذ عقود، وأسفر عن 51 قتيلا 3 آلاف جريح.

المصدر: washingtonpost