 
مباشر

بالفيديو.. ثنائي يوفنتوس الذهبي يلتقيان بطفلين نجيا من زلزال ألبانيا المدمر

الرياضة

بالفيديو.. ثنائي يوفنتوس الذهبي يلتقيان بطفلين نجيا من زلزال ألبانيا المدمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/murk

التقى كريستيانو رونالدو وجانلويجي بوفون طفلين نجيا من الزلزال الذي ضرب ألبانيا الشهر الماضي، وأهدياهما قميصي يوفنتوس الإيطالي بتوقيعيهما الجمعة.

وقام رئيس الوزراء الألباني إدي راما بتحقيق حلم الطفلين أورييل وأليسيو (7 و10 سنوات) بإحضارهما إلى روما للقاء نجميهما "المفضلين الدون وحارس القرن".

وكان الطفلان الألبانيان اللذان فقدا عددا من أفراد أسرتيهما، (أوريل فقد شقيقته وجدته، بينما فقد أليسيو والده وأخته)، قد نجحا بالقفز من شرفة منزلهما أثناء الزلزال الذي ضرب مدينتهما ثومان أكثر المدن المتضررة.

وزارهما رئيس وزراء بلدهما في المستشفى عندما علم بحلمهما في لقاء النجمين الكرويين العالميين.  

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا والحكومة تعلن وقف البحث عن الناجين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا والحكومة تعلن وقف البحث عن الناجين
إقرأ المزيد
رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي
رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

ولبى الثنائي رونالدو وبوفون دعوة رئيس الوزراء الألباني للعشاء ليلتقيا الصغيرين ويقدما لهما قمصي النادي الإيطالي حملا اسميهما وتوقيعيهما، كما التقط الجميع الصور التذكارية.

وكانت قد تعرضت ألبانيا، فجر 26 من الشهر الماضي، لزلزال عنيف بلغت شدته 6.4 درجة يعتبر الأقوى والأكثر دمارا منذ عقود، وأسفر عن 51 قتيلا 3 آلاف جريح.

المصدر: washingtonpost

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا