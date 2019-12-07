ماذا فعل مورينيو بعد خسارته الأولى مع توتنهام أمام فريقه السابق؟

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو أنه أمضى ليلته في مقر التدريب التابع لفريقه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد خسارته أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد1-2 الأربعاء في الدوري الممتاز.

وفي تصريحات تسبق خوضه مباراة المرحلة الـ16 من "البريميرليغ" السبت ضد بيرنلي، قال مورينيو حول ما قام به بعد الخسارة أمام يونايتد: "لقد نمت هنا (في مقر التدريب)، بقيت هنا، لم أذهب إلى المنزل".

وتابع: "في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، ما الذي كنت أقوم به؟ بيرنلي"، في إشارة إلى التحضير للمباراة المقبلة.

وأضاف: "تحليل بيرنلي، محاولة تنظيم الحصة التدريبية، محاولة تنظيم الاجتماع (التحضيري للمباراة)، اختيار اللقطات (التي ستعرض أمام اللاعبين) لتقديم الصورة الأكثر وضوحا عن أسلوب لعب بيرنلي".

وشدد على أن هذه الطريقة هي ما يجب القيام به في كرة القدم.

How did Jose Mourinho react to Spurs loss to his former club Manchester United?



He slept at the Tottenham training groundhttps://t.co/cgIGMHkeiy — The Field (@thefield_in) December 7, 2019

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وكان مورينيو قد عاد إلى ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر"، حيث تلقى الخسارة الأولى له مع فريقه الجديد بعد فوزين على وست هام وبورنموث في الدوري الممتاز، وعلى أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا أتاحت للفريق التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة.

وأكد مورينيو الذي يخوض ثالث تجربة تدريبية له في إنجلترا بعد تشلسي ومانشستر يونايتد، أنه طلب من لاعبيه تجاوز خسارة منتصف الأسبوع والتركيز على المباراة المقبلة.

وأوضح "بعد الخسارة لا يمكنك أن تكون حزينا. عليك أن تكون أكثر من ذلك. عليك أن تكون مغتاظا، غاضبا، وليس حزينا.. الحزن هو أسى، يرتبط بالوفاة، عندما تخسر شخصا ما عليك أن تكون حزينا، أما في كرة القدم، تخسر مباراة، غدا ستكون لديك مباراة أخرى".

يذكر أنه تم تعيين مورينيو في نوفمبر الماضي مدربا للنادي اللندني خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في أول منصب تدريبي يتولاه منذ إقالته من الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

المصدر:"أ ف ب"