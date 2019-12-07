أتلتيكو يكتفي بالتعادل مع فياريال (فيديو)

واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام مضيفه فياريال، في افتتاح المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي محليا.

وكان أتلتيكو، بطل إسبانيا عام 2014، يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل استضافة لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يطمح إلى حجز البطاقة الثانية في الدور الـ16 بعد أن ضمن يوفنتوس الإيطالي البطاقة الأولى عن المجموعة الرابعة.

وفشل جواو فيلكس مهاجم أتليتيكو المنضم مقابل 126 مليون يورو (138.88 مليون دولار) في استغلال 6 فرص أتيحت له، بما في ذلك فرصة هائلة أضاعها وهو غير مراقب داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بطريقة ما فوق العارضة من مدى قريب.

وقدم فياريال أداء أفضل وسنحت له عدة فرص أيضا للتسجيل، كان أخطرها من نصيب صمويل تشوكويزي الذي أخطأ المرمى من داخل المنطقة.

إقرأ المزيد

ويحتل أتليتيكو، الذي لم ينتصر على ملعب فياريال منذ أبريل نيسان 2015، المركز السادس في الترتيب برصيد 26 نقطة من 16 مباراة بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي تتبقى له مباراتان.

ولم ينتصر فياريال في ست مباريات بالدوري، ويحتل المركز 12 برصيد 19 نقطة.

المصدر: وكالات